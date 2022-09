Alluvione Marche, il piano per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici è fermo dal 2017: Italia unico paese Ue a non averlo approvato (Di sabato 17 settembre 2022) L’Alluvione nelle Marche, con centinaia di persone sfollate, e almeno dieci vittime, senza contare i dispersi (tra cui un bambino di 8 anni) è l’ennesimo conto che l’Italia è costretta a pagare per i ritardi e l’inerzia sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Lo dicono i sindaci, che denunciano di non aver ricevuto nessuna allerta media per una Alluvione di questa portata mentre, spiega il presidente della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, “è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno”. Questo è l’evento estremo. Il resto lo fanno torrenti, terreni e, in generale, territori non preparati a questo genere di rischi. È così che in poco più di dieci anni (dal 2010 al 1 novembre 2021) sono morte 261 persone, vittime dei 1.118 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) L’nelle, con centinaia di persone sfollate, e almeno dieci vittime, senza contare i dispersi (tra cui un bambino di 8 anni) è l’ennesimo conto che l’è costretta a pagare per i ritardi e l’inerzia sul fronte dell’adattamento ai. Lo dicono i sindaci, che denunciano di non aver ricevuto nessuna allerta media per unadi questa portata mentre, spiega il presidente della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, “è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno”. Questo è l’evento estremo. Il resto lo fanno torrenti, terreni e, in generale, territori non preparati a questo genere di rischi. È così che in poco più di dieci anni (dal 2010 al 1 novembre 2021) sono morte 261 persone, vittime dei 1.118 ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Frenkoz : RT @baffi_francesco: I giornali di Destra contro i 'cambiamenti climatici' ora che le Marche governate, purtroppo, da una Giunta fascista s… - LaStampa : Alluvione nelle Marche, chi sono le tre persone ancora disperse tra Serra de' Conti e Barbara. In azione anche i sub -