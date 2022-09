Alluvione Marche, i carabinieri hanno acquisito negli uffici della Regione documenti utili alle indagini (Di sabato 17 settembre 2022) L’indagine per omicidio colposo e inondazione colposa per l’Alluvione nelle Marche – 11 morti e ancora due dispersi tra cui un bambino di 8 anni – ha fatto oggi il suo primo passo ufficiale. I carabinieri hanno acquisito negli uffici della Regione Marche i documenti che saranno utili alle indagini aperte sulle eventualità responsabile di quanto avvenuto tra le province di Ancona e Pesaro nella notte del 15 settembre. I militari sono andati negli uffici della Protezione Civile e non solo, a più riprese. L’acquisizione è una prassi normale per avere quanto serve a ricostruire gli eventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) L’indagine per omicidio colposo e inondazione colposa per l’nelle– 11 morti e ancora due dispersi tra cui un bambino di 8 anni – ha fatto oggi il suo primo passoale. Iche sarannoaperte sulle eventualità responsabile di quanto avvenuto tra le province di Ancona e Pesaro nella notte del 15 settembre. I militari sono andatiProtezione Civile e non solo, a più riprese. L’acquisizione è una prassi normale per avere quanto serve a ricostruire gli eventi ...

