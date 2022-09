Alluvione Marche, cronaca di morti annunciate: dobbiamo pretendere di agire. Ora (Di sabato 17 settembre 2022) “Non si poteva prevedere”: questo il primo grande paravento dietro cui si schermano politica e informazione mediatica quando costretti a commentare i devastamenti prodotti dalla crisi climatica ed ecologica, come da cronaca di queste ore in occasione della tragedia delle Marche. Un gioco pietoso, al ribasso, che non serve a nessuno se non a difendere una tesi, la loro, che “fa acqua” da tutte le parti. È almeno dal 1959 che gli effetti dell’estrattivismo sono noti, grazie a report che riportavano proiezioni, sino al 2030, precise e puntuali. Dati e scenari noti alle stesse compagnie petrolifere, Exxon e Shell in primis. Siamo passati per il negazionismo, conviviamo con il greenwashing ma ora pretendiamo rispetto, pretendiamo che la verità diventi patrimonio comune. Siamo in una crisi climatica ed ecologica senza precedenti, una condizione che l’essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Non si poteva prevedere”: questo il primo grande paravento dietro cui si schermano politica e informazione mediatica quando costretti a commentare i devastamenti prodotti dalla crisi climatica ed ecologica, come dadi queste ore in occasione della tragedia delle. Un gioco pietoso, al ribasso, che non serve a nessuno se non a difendere una tesi, la loro, che “fa acqua” da tutte le parti. È almeno dal 1959 che gli effetti dell’estrattivismo sono noti, grazie a report che riportavano proiezioni, sino al 2030, precise e puntuali. Dati e scenari noti alle stesse compagnie petrolifere, Exxon e Shell in primis. Siamo passati per il negazionismo, conviviamo con il greenwashing ma ora pretendiamo rispetto, pretendiamo che la verità diventi patrimonio comune. Siamo in una crisi climatica ed ecologica senza precedenti, una condizione che l’essere ...

