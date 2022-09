Alluvione Marche, 10 morti: centinaia di giovani volontari a spalare il fango (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – L’Alluvione tragica nelle Marche aggiorna le proprie vittime a 10, come riporta l’Ansa, e non si ha traccia del bimbo disperso. Lo stato di emergenza comunicato dal governo fa comprendere che la situazione dei “recuperi” sia ancora complicata e incerta. Ma c’è anche una “buona notizia”, che quanto meno dà speranza: la presenza di tanti giovani volontari pronti a lavorare e ad aiutare. Gli aggiornamenti dell’Alluvione nelle Marche I decessi ora sono saliti a dieci e non c’è traccia del bambino disperso, Mattia, di 8 anni, strappato dalla madre mentre fuggivano dalla loro auto a Castelleone di Suasa. La decima vittima è un anziano di Rorosa, 80 anni: il sui cadavere è stato trovato vicino a un ponte in località Angeli di Rosora. I dispersi in totale sono al momento tre, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – L’tragica nelleaggiorna le proprie vittime a 10, come riporta l’Ansa, e non si ha traccia del bimbo disperso. Lo stato di emergenza comunicato dal governo fa comprendere che la situazione dei “recuperi” sia ancora complicata e incerta. Ma c’è anche una “buona notizia”, che quanto meno dà speranza: la presenza di tantipronti a lavorare e ad aiutare. Gli aggiornamenti dell’nelleI decessi ora sono saliti a dieci e non c’è traccia del bambino disperso, Mattia, di 8 anni, strappato dalla madre mentre fuggivano dalla loro auto a Castelleone di Suasa. La decima vittima è un anziano di Rorosa, 80 anni: il sui cadavere è stato trovato vicino a un ponte in località Angeli di Rosora. I dispersi in totale sono al momento tre, ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Marchess86 : Almeno 10 morti e 3 dispersi nell'alluvione che ha colpito le #Marche, in particolare le province di Ancona e Pesar… - DonVitoColoured : RT @ChiodiDonatella: Comunque nelle #Marche colpite dall'#alluvione servono i soldi. Non i #tweet. E non vi vengano in mente #selfie eletto… -