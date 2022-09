Allegri “Siamo tutti in discussione ma serve lucidità” (Di sabato 17 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Se metti sul campino la rosa completa della Juve oggi non ce l’abbiamo. L’anno scorso abbiamo avuto 10 infortuni muscolari, quest’anno 11 ma giocando 8 partite in più. Gli infortuni di McKennie, Chiesa e Pogba hanno fatto sì che altri hanno giocato di più. Noi Siamo sempre in discussione e discutiamo sempre del lavoro che facciamo. Sicuramente abbiamo sbagliato, io sono il primo e sbaglio più degli altri ma in questi momenti ci vuole molta lucidità”. Massimiliano Allegri si difende. Il tecnico bianconero è finito nel mirino di critica e tifosi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con la sconfitta di mercoledì col Benfica che ha complicato anche il cammino in Champions. “In cosa ho sbagliato? Avrò sbagliato cambi, formazione, preparazione, tante cose. Ma se avessimo vinto col ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Se metti sul campino la rosa completa della Juve oggi non ce l’abbiamo. L’anno scorso abbiamo avuto 10 infortuni muscolari, quest’anno 11 ma giocando 8 partite in più. Gli infortuni di McKennie, Chiesa e Pogba hanno fatto sì che altri hanno giocato di più. Noisempre ine discutiamo sempre del lavoro che facciamo. Sicuramente abbiamo sbagliato, io sono il primo e sbaglio più degli altri ma in questi momenti ci vuole molta”. Massimilianosi difende. Il tecnico bianconero è finito nel mirino di critica e tifosi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con la sconfitta di mercoledì col Benfica che ha complicato anche il cammino in Champions. “In cosa ho sbagliato? Avrò sbagliato cambi, formazione, preparazione, tante cose. Ma se avessimo vinto col ...

romeoagresti : #Allegri: “Io sono responsabile di questa situazione. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra… - GoalItalia : 'Non ho schemi prestabiliti, li adatto ai giocatori' 'Se siamo tutti, siamo forti, questa è una Juve virtuale' La… - GoalItalia : 'Siamo diventati simpatici, non va bene' 'Dobbiamo essere antipatici' ?? L'ordine di Allegri alla Juventus - IlModeratoreWeb : Allegri “Siamo tutti in discussione ma serve lucidità” - - paolo_barberio : @miciogattomicio @EdoardoMecca1 @Gianmvrcov2 1 il tifo è ceco, non siamo a teatro 2 Allegri miglior allenatore poss… -