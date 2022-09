Allegri: «Nelle ultime partite la Juventus ha preso sei gol con la difesa schierata» (Di sabato 17 settembre 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti riporta il contenuto di una sua conversazione con Massimiliano Allegri. È il resoconto a braccio della loro conversazione. Inutile dire: molto interessante. Ovviamente parla della Juventus: Nelle ultime partite abbiamo preso sei gol con la difesa schierata. A Parigi Mbappè ha fatto due prodezze, ma noi gli abbiamo lasciato lo spazio per farle. Col Benfica abbiamo giocato i venticinque minuti migliori della stagione, con insistenza. Potevamo andare sul due a zero, la partita era finita. Poi c’è stato un errore di marcatura sul rigore, ma non di Miretti, che ha comunque 19 anni e non si può chiedergli tutto. Quella era la zona di Paredes, toccava a lui. Paredes non gioca praticamente da sei mesi, questo conta. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti riporta il contenuto di una sua conversazione con Massimiliano. È il resoconto a braccio della loro conversazione. Inutile dire: molto interessante. Ovviamente parla dellaabbiamosei gol con la. A Parigi Mbappè ha fatto due prodezze, ma noi gli abbiamo lasciato lo spazio per farle. Col Benfica abbiamo giocato i venticinque minuti migliori della stagione, con insistenza. Potevamo andare sul due a zero, la partita era finita. Poi c’è stato un errore di marcatura sul rigore, ma non di Miretti, che ha comunque 19 anni e non si può chiedergli tutto. Quella era la zona di Paredes, toccava a lui. Paredes non gioca praticamente da sei mesi, questo conta. ...

