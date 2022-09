Allegri | “Le voci sull’esonero sono divertenti” Poi l’auto-difesa | “La Juventus sta facendo bene? Sì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 settembre 2022) “Sentivo la mancanza di questi discorsi: come c’è un mezzo risultato,è in discussione, e questo è divertente“. Non è esattamente un Maxsereno quello che si è presentato in conferenza stampa per commentare l’ultima partita di Serie A prima della sosta per le nazionali. Domenica alle ore 15 a Monza in panchina ci sarà il suo vice, Marco Landucci, per via del rosso rimediato nel finale del match contro la Salernitana, il primo atto di una settimana nera che ha vista lacapitolare contro il Benfica in Champions League. Serve una vittoria per sedare il clima da disfattismo che già aleggia sulla Continassa: “fiducioso su quello che stiamoe su quello che sarà. Con la società parliamo tutti i giorni. Io devo sempre spiegazioni alla società. ...