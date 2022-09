Allegri come Ventura: il particolare che nessuno ha notato (Di sabato 17 settembre 2022) Max Allegri è sotto l’occhio del ciclone per una serie di risultati negativi e il paragone con Giampiero Ventura non lo fa di certo felice. La situazione in casa Juventus si sta facendo davvero sempre più complicata, con una serie di giocatori che sembrano assolutamente ramare contro l’allenatore, con Massimiliano Allegri che sembra sempre di più in una situazione drammatica come capitò a Giampiero Ventura in Nazionale. CollageIn questa stagione la Juventus deve cercare assolutamente in tutti i modi di poter rialzare la testa, considerando infatti come la Vecchia Signora sia assolutamente in crisi nera dei risultati. Le prestazioni dei bianconeri sono assolutamente al di sotto delle aspettative, con un’importante campagna acquisti che in questo momento non sta assolutamente dando i ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 settembre 2022) Maxè sotto l’occhio del ciclone per una serie di risultati negativi e il paragone con Giampieronon lo fa di certo felice. La situazione in casa Juventus si sta facendo davvero sempre più complicata, con una serie di giocatori che sembrano assolutamente ramare contro l’allenatore, con Massimilianoche sembra sempre di più in una situazione drammaticacapitò a Giampieroin Nazionale. CollageIn questa stagione la Juventus deve cercare assolutamente in tutti i modi di poter rialzare la testa, considerando infattila Vecchia Signora sia assolutamente in crisi nera dei risultati. Le prestazioni dei bianconeri sono assolutamente al di sotto delle aspettative, con un’importante campagna acquisti che in questo momento non sta assolutamente dando i ...

