Allegri: «Abbiamo solo un infortunio muscolare in più dell’anno scorso, lo staff lavora senza dubbio bene» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato in conferenza stampa Monza-Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercato.web.com. Quale reazione vuole vedere? “Più che reazione bisogna avere grande rispetto per il Monza. Ha buone individualità, noi dobbiamo avere più attenzione rispetto a quelle che sono situazioni deficitarie. Marcature e letture vanno fatte meglio”. Crede si debba mettere in discussione il lavoro fatto in preparazione visti gli infortuni? “Ho fatto un report sugli infortuni: rispetto all’anno scorso Abbiamo avuto 11 infortuni muscolari, l’anno scorso 10. Noi siamo sempre in discussione, sicuramente Abbiamo sbagliato. Io sono il primo e sbaglio più degli altri. In questi momenti ci vuole molta lucidità. Se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? In ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha presentato in conferenza stampa Monza-Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercato.web.com. Quale reazione vuole vedere? “Più che reazione bisogna avere grande rispetto per il Monza. Ha buone individualità, noi dobbiamo avere più attenzione rispetto a quelle che sono situazioni deficitarie. Marcature e letture vanno fatte meglio”. Crede si debba mettere in discussione il lavoro fatto in preparazione visti gli infortuni? “Ho fatto un report sugli infortuni: rispetto all’annoavuto 11 infortuni muscolari, l’anno10. Noi siamo sempre in discussione, sicuramentesbagliato. Io sono il primo e sbaglio più degli altri. In questi momenti ci vuole molta lucidità. Se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? In ...

