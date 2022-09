Allegri a rischio esonero? L’allenatore della Juventus risponde così (Di sabato 17 settembre 2022) Massimiliano Allegri si gioca la panchina nella partita di campionato di domenica contro il Monza. E’ un momento difficile per la Juventus, reduce da prestazioni molto negative tra campionato e Champions League. In particolar modo la contestazione è iniziata dal pareggio casalingo contro la Salernitana, poi la debacle contro il Benfica che ha condizionato il percorso verso gli ottavi. Alla vigilia il tecnico Allegri ha affrontato l’argomento delle voci di esonero. “Mi mancava non essere in discussione, succede appena non faccio mezzo risultato: mi diverte sempre. Io e il mio staff siamo sempre in discussione, sicuramente ho sbagliato anche io, ma in questi momenti ci vuole molta lucidità. Che errori ho commesso in quest’inizio di stagione? Magari ho sbagliato dei cambi, la preparazione, la formazione…”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Massimilianosi gioca la panchina nella partita di campionato di domenica contro il Monza. E’ un momento difficile per la, reduce da prestazioni molto negative tra campionato e Champions League. In particolar modo la contestazione è iniziata dal pareggio casalingo contro la Salernitana, poi la debacle contro il Benfica che ha condizionato il percorso verso gli ottavi. Alla vigilia il tecnicoha affrontato l’argomento delle voci di. “Mi mancava non essere in discussione, succede appena non faccio mezzo risultato: mi diverte sempre. Io e il mio staff siamo sempre in discussione, sicuramente ho sbagliato anche io, ma in questi momenti ci vuole molta lucidità. Che errori ho commesso in quest’inizio di stagione? Magari ho sbagliato dei cambi, la preparazione, la formazione…”. L'articolo ...

