Allarme in Italia, scatta il ritiro alimentare per rischio chimico (Di sabato 17 settembre 2022) Una nuova allerta alimentare ha determinato il ritiro di un altro prodotto dagli scaffali dei supermercati Italiani. Ad emetterla, come sempre, il ministero della Salute che, avvisato di un rischio elevato dopo uno studio a campione, ha fatto partire la segnalazione e chiesto l’immediato ritiro del noto marchio dai market. Non è una novità: il Ministero è solito intervenire proprio per scongiurare che i consumatori vadano incontro a problemi di salute. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Caffè contaminato, al via il ritiro nei negozi: il marchio da evitare Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il ... Leggi su tvzap (Di sabato 17 settembre 2022) Una nuova allertaha determinato ildi un altro prodotto dagli scaffali dei supermercatini. Ad emetterla, come sempre, il ministero della Salute che, avvisato di unelevato dopo uno studio a campione, ha fatto partire la segnalazione e chiesto l’immediatodel noto marchio dai market. Non è una novità: il Ministero è solito intervenire proprio per scongiurare che i consumatori vadano incontro a problemi di salute. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Caffè contaminato, al via ilnei negozi: il marchio da evitare Gli operatori del settore(OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il ...

AlexBazzaro : Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito?… - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia lancia l’allarme, un nuovo nemico assedia la nazione: @peppapig. #PeppaPig - mara_carfagna : .@GiuseppeConteIT parla di allarme democratico attaccando il gov. Draghi. Non me li ricordo i ministri e parlamenta… - GioITA2 : RT @RaiNews: I cambiamenti climatici sono in pericoloso aumento. L'allarme degli esperti - Skarrozzz : RT @AlexBazzaro: Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito? Niente,… -