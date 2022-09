Alex Zanardi, triste ricorrenza: 21 anni fa il terribile incidente (Di sabato 17 settembre 2022) Il 15 settembre 2022 c’è stata una triste ricorrenza per Alex Zanardi e per tutti gli amanti dello sport. Ventuno anni fa, infatti, ci fu il terribile incidente, che ha segnato per sempre la carriera dell’ex pilota automobilistico. È stato quasi sicuramente un giorno triste per Zanardi, per la sua famiglia e per tutti quelli che da anni seguono con passione lo sport, in particolare quello praticato da Zanardi. (Continua dopo la foto…) Come sta Alex Zanardi a più di un anno dal terribile incidente Chi è Alex Zanardi Alex Zanardi è un famoso pilota e paraciclista, oltre ... Leggi su tvzap (Di sabato 17 settembre 2022) Il 15 settembre 2022 c’è stata unapere per tutti gli amanti dello sport. Ventunofa, infatti, ci fu il, che ha segnato per sempre la carriera dell’ex pilota automobilistico. È stato quasi sicuramente un giornoper, per la sua famiglia e per tutti quelli che daseguono con passione lo sport, in particolare quello praticato da. (Continua dopo la foto…) Come staa più di un anno dalChi èè un famoso pilota e paraciclista, oltre ...

giuliozv : Quando il commento tecnico è di #Bazzani è come se fosse di Alex Zanardi: stessa voce, stessa parlata. #dazn #bolognaempoli - homersimo : @Bi0197 Alex Zanardi , oltre ad essere una delle persone che stimo più al mondo , significherebbe che si è ripreso dal suo grave infortunio - GloriaVeronesi : @RobertoRedSox Anche Alex Zanardi vi partecipava ?? - RosarioCutuli7 : Alex Zanardi, è un giorno triste per tutti: tifosi in lacrime - d_granuzzo : Siamo in tanti a tifare per quella splendida persona di Alex Zanardi! -