Alessia Marcuzzi torna in tv da Maria De Filippi, ma Boomerissima si accorcia (Di sabato 17 settembre 2022) Il debutto del nuovo programma Rai di Alessia Marcuzzi deve aspettare ancora un po’ di mesi dato che – secondo quanto scritto tempo fa da Dagospia – andrà in onda il prossimo anno. “Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023. Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo ma “Boomerissima”, questo il titolo del nuovo show, non andrà in onda martedì 22 novembre. La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio…”. Alessia Marcuzzi però inizierà a lavorare a Boomerissima ... Leggi su biccy (Di sabato 17 settembre 2022) Il debutto del nuovo programma Rai dideve aspettare ancora un po’ di mesi dato che – secondo quanto scritto tempo fa da Dagospia – andrà in onda il prossimo anno. “Problemi per. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023. Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo ma “”, questo il titolo del nuovo show, non andrà in onda martedì 22 novembre. La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio…”.però inizierà a lavorare a...

