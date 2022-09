Alessia Marcuzzi legge in Senza veli | al naturale | foto da bollino rosso | Guarda

Alessia Marcuzzi legge in topless, "al naturale": foto da bollino rosso | Guarda (Di sabato 17 settembre 2022) Una foto semplicemente... incendiaria. A pubblicarla, sul suo profilo Instagram, è la meravigliosa ed intramontabile Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice e showgirl da poco passata da Mediaset alla Rai. Un radicale cambio nella sua carriera. Ma qui, la televisione non c'entra. C'entra solo e soltanto lei, la Marcuzzi, 49 anni portati in modo divino. Nello scatto pubblicato sul social, eccola mostrarsi seduta a un tavolo bianco, su una splendida terrazza vista mare. Sul tavolo un libro e un cappello. Lei seduta. A coprirla soltanto un paio di pantaloncini di seta. Tutto il resto, come mamma l'ha fatta. "Interessante. naturale direi...", scrive Alessia Marcuzzi della foto, con evidente riferimento al suo mostrarsi... nature. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Unasemplicemente... incendiaria. A pubblicarla, sul suo profilo Instagram, è la meravigliosa ed intramontabile, la celebre conduttrice e showgirl da poco passata da Mediaset alla Rai. Un radicale cambio nella sua carriera. Ma qui, la televisione non c'entra. C'entra solo e soltanto lei, la, 49 anni portati in modo divino. Nello scatto pubblicato sul social, eccola mostrarsi seduta a un tavolo bianco, su una splendida terrazza vista mare. Sul tavolo un libro e un cappello. Lei seduta. A coprirla soltanto un paio di pantaloncini di seta. Tutto il resto, come mamma l'ha fatta. "Interessante.direi...", scrivedella, con evidente riferimento al suo mostrarsi... nature.

