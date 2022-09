Alberto Matano festeggia 50 anni. Tantissimi vip alla festa del conduttore de 'La vita in diretta'

peppesava : RT @Ragusanews: Alberto Matano: festa glamour per i suoi primi 50 anni - Ragusanews : Alberto Matano: festa glamour per i suoi primi 50 anni - zazoomblog : “Ultimo saluto…”: Alberto Matano il doloroso addio durante la diretta - #“Ultimo #saluto…”: #Alberto #Matano - ParliamoDiNews : Alberto Matano compie 50 anni: grande festa col marito Riccardo Mannino e tanti amici famosi #16Settembre #Party… -

Musica, colori, tanto divertimento sorrisi per la festa di. In un locale di Roma il giornalista nato a Catanzaro e attuale conduttore de "La vita in diretta" ha festeggiato il cinquantesimo compleanno . Un party al quale hanno partecipato ...E' stato un pomeriggio anomalo quello di ieri, venerdì 16 settembre 2022, per Rai1, poiché al posto del programma condotto daè stato trasmesso lo spettacolo Tutti a scuola, con la conduzione di Flavio Insinna e Roberta Rei, tradizionale appuntamento che inaugura in ogni stagione l'anno scolastico. A fare il ...Musica, colori, tanto divertimento sorrisi per la festa di Alberto Matano . In un locale di Roma il giornalista nato a Catanzaro e attuale conduttore de "La ...Gli ascolti della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri senza la concorrenza de La vita in diretta E' stato un pomeriggio anomalo quello di ieri, venerdì ...