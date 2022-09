Alberto Fedele, ritrovato il corpo del volontario in Perù (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le squadre di montagna hanno ritrovato nella giornata di ieri il corpo di Alberto Fedele, volontario di WeWorld in Perù scomparso il 4 luglio scorso durante un’escursione alla laguna di Juchuycocha nella zona di Urubamba in Perù”. Lo fa sapere in una nota l’associazione WeWorld. “Il nostro pensiero va alla famiglia di Alberto e alle persone a lui care alle quali ci stringiamo con affetto e vicinanza. Ringraziamo l’ambasciata italiana, le istituzioni locali, la polizia, i pompieri e le squadre di montagna che dal momento della scomparsa hanno portato avanti le ricerche. Il corpo è stato ritrovato dalle squadre di montagna nella zona tra la laguna e il ghiacciaio. È stato possibile identificare ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le squadre di montagna hannonella giornata di ieri ildidi WeWorld inscomparso il 4 luglio scorso durante un’escursione alla laguna di Juchuycocha nella zona di Urubamba in”. Lo fa sapere in una nota l’associazione WeWorld. “Il nostro pensiero va alla famiglia die alle persone a lui care alle quali ci stringiamo con affetto e vicinanza. Ringraziamo l’ambasciata italiana, le istituzioni locali, la polizia, i pompieri e le squadre di montagna che dal momento della scomparsa hanno portato avanti le ricerche. Ilè statodalle squadre di montagna nella zona tra la laguna e il ghiacciaio. È stato possibile identificare ...

