Agnelli, contattato il nuovo allenatore? Con lui si gioca alla grande (Di sabato 17 settembre 2022) La Juventus è in un momento di grande difficoltà con Agnelli che sembra aver contattato il possibile nuovo tecnico. Ecco di chi si tratta. La posizione di Allegri non è mai stata così in bilico; la sconfitta con il Benfica rischia di essere uno spartiacque importante nella stagione dei bianconeri. La Juventus, zero punti dopo centottanta minuti, è appesa ad un filo e ora non può più sbagliare se vuole staccare il pass per gli ottavi di finale e non lasciare la Champions League con larghissimo anticipo. Al momento non sembrano esserci dei cambiamenti in vista ma è fuori discussione come Allegri debba cambiare marcia anche perché, da quanto sembra, Agnelli ha già individuato il sostituto. AnsafotoUn gioco che non decolla, una squadra che non riesce a dominare l’avversario per buona parte della gara e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 settembre 2022) La Juventus è in un momento didifficoltà conche sembra averil possibiletecnico. Ecco di chi si tratta. La posizione di Allegri non è mai stata così in bilico; la sconfitta con il Benfica rischia di essere uno spartiacque importante nella stagione dei bianconeri. La Juventus, zero punti dopo centottanta minuti, è appesa ad un filo e ora non può più sbagliare se vuole staccare il pass per gli ottavi di finale e non lasciare la Champions League con larghissimo anticipo. Al momento non sembrano esserci dei cambiamenti in vista ma è fuori discussione come Allegri debba cambiare marcia anche perché, da quanto sembra,ha già individuato il sostituto. AnsafotoUn gioco che non decolla, una squadra che non riesce a dominare l’avversario per buona parte della gara e ...

DrinhoAle : RT @cesololinter194: ???? Andrea Agnelli ha contattato personalmente Stefano Pioli per strapparlo al Milan. È possibile grazie ad una clausol… - TOSADORIDANIELA : RT @louisinmyworld_: ???? Andrea Agnelli ha contattato personalmente Stefano Pioli per strapparlo al Milan. È possibile grazie ad una clausol… - PaoloBittaAlfa : RT @cmdotcomm: ???? Andrea Agnelli ha contattato personalmente Stefano Pioli per strapparlo al Milan. È possibile grazie ad una clausola di 1… - JulzOa : RT @cesololinter194: ???? Andrea Agnelli ha contattato personalmente Stefano Pioli per strapparlo al Milan. È possibile grazie ad una clausol… - fabbianorozzang : RT @cesololinter194: ???? Andrea Agnelli ha contattato personalmente Stefano Pioli per strapparlo al Milan. È possibile grazie ad una clausol… -