"Agita spauracchi e millanta“. Il siluro di Ronzulli contro la sinistra (Di sabato 17 settembre 2022) Un altro duro attacco alla sinistra, a pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre. Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, intervenendo ad una manifestazione elettorale a Lecco, critica duramente la strategia comunicativa usata dalla sinistra che continua a demonizzare l'avversario creando un danno per il paese. Inoltre Ronzulli sottolinea come siano inesistenti i pericoli per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra millantati dalla sinistra, perchè le elezioni rappresentano il più imporante esercizio democratico. "La sinistra continua ad Agitare spauracchi, prova a demonizzare l'avversario in tutti i modi, anche cavalcando notizie totalmente infondate e ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Un altro duro attacco alla, a pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre. Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, intervenendo ad una manifestazione elettorale a Lecco, critica duramente la strategia comunicativa usata dallache continua a demonizzare l'avversario creando un danno per il paese. Inoltresottolinea come siano inesistenti i pericoli per la democrazia in caso di vittoria del centrodestrati dalla, perchè le elezioni rappresentano il più imporante esercizio democratico. "Lacontinua adre, prova a demonizzare l'avversario in tutti i modi, anche cavalcando notizie totalmente infondate e ...

