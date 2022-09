Aereo ultraleggero cade in aperta campagna, passeggeri attutiscono il tonfo col paracadute (Di sabato 17 settembre 2022) Un’Aereo ultraleggero è caduto, attorno alle 20, in una zona di aperta campagna poco distante da Reggio Emilia . Secondo le prime informazioni le due persone che erano a bordo sono riuscite ad attutire... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022) Un’è caduto, attorno alle 20, in una zona dipoco distante da Reggio Emilia . Secondo le prime informazioni le due persone che erano a bordo sono riuscite ad attutire...

zazoomblog : Aereo ultraleggero cade in aperta campagna passeggeri attutiscono il tonfo col paracadute - #Aereo #ultraleggero… - infoitinterno : L'ultraleggero precipitato volava con un altro aereo - infoitinterno : Aereo ultraleggero precipita nell'Aquilano: due morti - infoitinterno : FOSSA: CADE AEREO ULTRALEGGERO, DUE MORTI - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Un aereo ultraleggero è precipitato nella zona di Fossa, vicino all'aeroporto di Preturo (#LAquila) per cause sconosciute e… -