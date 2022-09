Adani | “Il Napoli di Spalletti domina | visto cosa ha fatto coi Rangers?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 settembre 2022) Leleex difensore dell’Inter e ora opinionista Rai parla deldi Lucianoai microfoni della Bobo Tv. Gli azzurri sono primi nel girone di Champions League ed in Serie A e stanno facendo vedere un ottimo calco con tanti gol. Molto apprezzatoche dopo l’addio di grandi giocatori come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina ha saputo rigenerare subito la sua squadra. Bobo Tv: le parole disuldiL’ex difensore esalta la squadra die dice: “Ilnelle prime otto partite hagrandi cose, tra Champions League e Serie A ha collezionato venti punti e venti gol. Giocare in Scozia come hailnon è assolutamente ...