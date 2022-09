Aborto, Meloni a Mentana: «Basta bugie. Parlo italiano, vediamo se riusciamo a farci capire» (video) (Di sabato 17 settembre 2022) «Chiariamo (ancora una volta) la nostra posizione in merito alla legge sull’Aborto. Basta bugie!», scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. E posta il video dell’intervista televisiva ad Enrico Mentana. Il direttore de La7 le chiede: «Scusi, vuol cambiare la 194 o no?». E la leader di Fratelli d’Italia: «vediamo se riusciamo a farci capire perché è italiano, ok? Non voglio abolire la legge 194 sull’Aborto, non voglio modificare la legge 194 sull’Aborto. Voglio applicare interamente la legge 194 sull’Aborto che significa anche tutta la parte che riguarda il tema della prevenzione che non significa togliere diritti ma aggiungere diritti. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) «Chiariamo (ancora una volta) la nostra posizione in merito alla legge sull’!», scrive Giorgiasulla sua pagina Facebook. E posta ildell’intervista televisiva ad Enrico. Il direttore de La7 le chiede: «Scusi, vuol cambiare la 194 o no?». E la leader di Fratelli d’Italia: «seperché è, ok? Non voglio abolire la legge 194 sull’, non voglio modificare la legge 194 sull’. Voglio applicare interamente la legge 194 sull’che significa anche tutta la parte che riguarda il tema della prevenzione che non significa togliere diritti ma aggiungere diritti. ...

