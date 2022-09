A Ravenna il vento ha spezzato l' ormeggio di una nave da crociera

(Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Ha rotto gli ormeggi, rischiando di finire contro le banchine del terminal: per evitare la collisione, sono dovuti intervenire ben cinque rimorchiatori. Sono durate oltre 4 ore le operazioni di 'recupero' della Viking Sea ladaattraccata a Porto Corsini -che questa mattina intorno alle 9.15 - a causa del forte maltempo - ha rotto i cavi intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso. L'imbarcazione - di bandiera norvegese, 228 metri di lunghezza con 870 passeggeri a bordo e circa 200 membri di equipaggio - è stata riportata in sicurezza all'poco dopo le 13. Attorno alle 8 di questa mattina risultava regolarmente ormeggiata (sud) al Terminal Crociere del porto, prima di essere investita dalle forti raffiche di bora provenienti da nord, di ...

La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna. In acqua, per le operazioni di soccorso, anche la motovedetta. A bordo oltre mille persone.