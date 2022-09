A Letta questo non lo chiedete? Meloni assediata | sbotta con l' inviata di La7

(Di sabato 17 settembre 2022) L'di In Onda a Bari ha fatto irritare non poco Giorgia, che stavolta ha perso la pazienza dinanzi alle solite domande sull'Ungheria e su Viktor Orban. La trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio ha insistito molto sutema, partendo dalla conferenza di Mario Draghi dell'altro giorno. “Ho sempre detto quello che penso sulla collocazione dell'Italia - ha risposto laall'di In Onda - credo che stia a testa alta e saldamente nell'Europa e nell'alleanza atlantica. Mi pare di averlo ampiamente dimostrato. Tra l'altro siamo in una fase molto particolare, mentre siamo in un conflitto internazionale con la Russia bisogna fare attenzione a non dividere il nostro fronte, anche nell'atteggiamento che si è avuto sull'Ungheria. Mi fate parlare ...

ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - CarloCalenda : Gli utenti assisteranno ad un dibattito a tre. Domanda Fontana, risposte Meloni, Letta e mia (collegato) Abbiamo pr… - VittorioSgarbi : Leggo che il bus elettrico di Letta lo ha lasciato a piedi. Questo nella foto è il mio. Va a gasolio (quello elettr… - gfinig : RT @gladiatoremassi: Un ossimoro inquietante! #Letta leader di sinistra, del partito dei lavoratori, insiste su quella #agendadraghi... sul… - Lunababaccetto : RT @Trekker1956: @Enricicca Perfettissimo. Con i voti di chi dovrebbe presiedere questo governo: Letta?, Salvini?, Conte?, Berlusconi? cioè… -

"Non consentiremo che destra butti i soldi del Pnrr" " La rimonta è cominciata e comincia nel Sud . Siamo qui esattamente per dire". Così Enricoa Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. "Non c'è niente di più entusiasmante che essere il segretario del più grande partito di popolo diPaese, ...'La rimonta è cominciata e comincia nel Sud. Siamo qui esattamente per dire'. Così Enricoa Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. 'Non c'è niente di più entusiasmante che essere il segretario del più grande partito di popolo diPaese, ...Libri che dicono tutto sulla vita: "I miserabili" di Victor Hugo contengono un grande insegnamento sull’agape come cura della miseria. A partire dall’incontro tra Valjean e il vescovo Myriel ...(Adnkronos) – “La rimonta è cominciata e comincia nel Sud. Siamo qui esattamente per dire questo”. Così Enrico Letta a Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. “Non c’è niente di più ...