(Di sabato 17 settembre 2022) Nell'epoca dei social dove quasi tutto, anche post e foto innoi possono essere travisati, scambiati per offese o usati per fini ingannevoli, anche il notoamericano, 50sembra essere ...

leggo.it

... per pubblicizzare un trattamento chirurgico per l'del pene, alludendo che anche il rapper abbia subito quel tipo di intervento. Secondo TMZ, nella denuncia, 50avrebbe affermato di ...... ma anche una dote di diecimila euro al compimento dei 18 anni; l'della scuola dell'... E, per lo meno, non ha promesso nulla nel Paese dove ai figli servono cinque generazioni ovvero'... 50 Cent e l'allungamento del pene: l'ira del rapper contro un medico. Scatta la denuncia, cos'è successo Nell'epoca dei social dove quasi tutto, anche post e foto innocenti possono essere travisati, scambiati per offese o usati per fini ingannevoli, anche il noto rapper americano, 50 ...Lo sbarco dei politici su TikTok ha sollevato critiche e raccolto risate bipartisan. Gli esperti ne valutano benefici e pericoli ...