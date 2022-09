Zac Efron: "Sono quasi morto rompendomi la mandibola" (Di venerdì 16 settembre 2022) Zac Efron risponde a delle speculazioni secondo le quali si sarebbe sottoposto a chirurgia plastica, rivelando di essersi rotto la mandibola. Zac Efron, in una recente intervista per Entertainment Tonight, ha risposto a delle speculazioni secondo le quali si sarebbe sottoposto alla chirurgia plastica al volto. L'attore ha infatti detto che non si tratta della verità, rivelando di essere quasi morto fratturandosi la mandibola. Zac Efron ha infatti rivelato di essere scivolato in una pozzanghera vicino casa sua, rompendosi la mandibola e ricorrendo ai punti per richiuderla. Solo in seguito ha scoperto che dei rumor affermavano si fosse sottoposto alla chirurgia plastica: "Me l'ha detto mia mamma. Non leggo mai internet, quindi non mi interessa davvero". ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) Zacrisponde a delle speculazioni secondo le quali si sarebbe sottoposto a chirurgia plastica, rivelando di essersi rotto la. Zac, in una recente intervista per Entertainment Tonight, ha risposto a delle speculazioni secondo le quali si sarebbe sottoposto alla chirurgia plastica al volto. L'attore ha infatti detto che non si tratta della verità, rivelando di esserefratturandosi la. Zacha infatti rivelato di essere scivolato in una pozzanghera vicino casa sua, rompendosi lae ricorrendo ai punti per richiuderla. Solo in seguito ha scoperto che dei rumor affermavano si fosse sottoposto alla chirurgia plastica: "Me l'ha detto mia mamma. Non leggo mai internet, quindi non mi interessa davvero". ...

DrApocalypse : Zac Efron è quasi morto dopo essersi frantumato la mascella - VISI0NE : quindi zac efron non si è fatto delle punturine per pura vanità ma si è sfracellato la mascella ed è quasi morto pe… - SpockEva : É un po' più tragico di una romcom ma é comunque molto romantico: 'Ho cercato il tuo nome' Zac Efron torna dalla gu… - sungiebsf : ma che mascella hanno rifatto a zac efron - thebursin___ : RT @WillHerondaleJM: fate battaglie per il body shaming ma quando si tratta di persone famose fate pietà, per di più che Zac Efron non si è… -