WWE: Triple H ha in serbo altre sorprese (Di venerdì 16 settembre 2022) Da quando è stato nominato come capo del team creativo Triple H ha apportato diversi sostanziali cambiamenti partendo proprio dal prodotto stesso e più precisamente concentrandosi sul wrestling lottato. Infatti prima del ritiro di Vince McMahon, alcuni episodi di Raw e Smackdown avevano fatto registrare un minutaggio di wrestling lottato veramente basso, ma con HHH al comando questa cosa è decisamente cambiata. Le sorprese non finiscono qui Oltre ai cambiamenti negli show, abbiamo visto anche diversi ritorni targati Triple H, come quelli di Dakota Kai, Johnny Gargano e Braun Strowman per citarne alcuni. Sembra però che il King Of Kings non abbia intenzione di fermarsi e dopo aver cambiato anche NXT, sembra che abbia in mente altri cambiamenti. Infatti Triple H ha in mente ancora diverse ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 16 settembre 2022) Da quando è stato nominato come capo del team creativoH ha apportato diversi sostanziali cambiamenti partendo proprio dal prodotto stesso e più precisamente concentrandosi sul wrestling lottato. Infatti prima del ritiro di Vince McMahon, alcuni episodi di Raw e Smackdown avevano fatto registrare un minutaggio di wrestling lottato veramente basso, ma con HHH al comando questa cosa è decisamente cambiata. Lenon finiscono qui Oltre ai cambiamenti negli show, abbiamo visto anche diversi ritorni targatiH, come quelli di Dakota Kai, Johnny Gargano e Braun Strowman per citarne alcuni. Sembra però che il King Of Kings non abbia intenzione di fermarsi e dopo aver cambiato anche NXT, sembra che abbia in mente altri cambiamenti. InfattiH ha in mente ancora diverse ...

Zona_Wrestling : WWE: Triple H ha in serbo altre sorprese - SpazioWrestling : WWE: Quello che ha in mente Triple H lascerà a bocca aperta i fan #WWE #TripleH - SpazioWrestling : WWE: Triple H è pronto a cambiare le regole di NXT#WWE #TripleH #NXT - Zona_Wrestling : Bobby Fish: 'Vi spiego le differenze tra Tony Khan e Triple H' - SpazioWrestling : WWE: Svelati i piani di Triple H per il titolo degli Stati Uniti #TripleH #WWE -