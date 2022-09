Wta Portorose 2022: Paolini-Siniakova rinviata a sabato per pioggia (Di venerdì 16 settembre 2022) Continua a piovere a Portorose, in Slovenia, dove è in programma il torneo Wta 250 ma non riesce a delinearsi il quadro delle semifinali. Jasmine Paolini e Katerina Siniakova sono infatti bloccate negli spogliatoi a causa della pioggia ed hanno visto slittare più volte l’orario di inizio del match. Seguiranno aggiornamenti. Aggiornamento: Il match tra Paolini e Siniakova è stato rinviato alla giornata di sabato 17 settembre. Inizierà alle ore 12.00 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Continua a piovere a, in Slovenia, dove è in programma il torneo Wta 250 ma non riesce a delinearsi il quadro delle semifinali. Jasminee Katerinasono infatti bloccate negli spogliatoi a causa dellaed hanno visto slittare più volte l’orario di inizio del match. Seguiranno aggiornamenti. Aggiornamento: Il match traè stato rinviato alla giornata di17 settembre. Inizierà alle ore 12.00 SportFace.

