Wanna | su Netflix parte la docu-serie sulla sulla televenditrice più famosa d’Italia

(Di venerdì 16 settembre 2022) : 22 testimonianze, 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio, la nuovaitaliana di, prodotta da Fremantle Italia, debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La, di Alessandro Garramone, è scritta dallo stesso Alessandro Garramone e Davide Bandiera, è diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia. I 4 episodi sono stati realizzati attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio per ricostruire gli eventi in modo fattuale e accurato e raccontare un caso che ha fatto scalpore attraverso le testimonianze di tutti, dalle dirette interessate alle vittime, passando ...

scritta insieme a Davide Bandiera, diretta da Nicola Prosatore e dal 21 settembre disponibile in esclusiva su Netflix, ripercorre e ricostruisce gli eventi più significativi della vita di Wanna Marchi. La nuova docu-serie italiana di Netflix debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ideata da Alessandro Garramone. E' una storia di ascesa e caduta, ma non di pentimento, quella della ex regina delle televendite, Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, raccontata da 'Wanna', la docuserie in quattro puntate. Nonostante abbia affrontato un buon numero di guai giudiziari, Wanna Marchi è ancora convinta che "i coglioni" vadano truffati e non si pente di nulla.