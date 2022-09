leggoit : Vinse 368mila euro a '#i soliti ignoti': premio bloccato. «Ha un procedimento penale in corso» - leggoit : Vinse 368mila euro a '#i soliti ignoti': premio bloccato. «Ha un procedimento penale in corso» -

Qualche mese fa Dario Di Mario, di Terracina, si portò a casa 368mila euro alla trasmissione condotta da Amadeus I Soliti Ignoti, su Rai1. Ma di quel denaro, non c'è ancora nessuna traccia: il motivo è davvero inaspettato. Come spiega il quotidiano Il ... Una vincita record congelata per un procedimento penale in corso che il concorrente aveva omesso di dichiarare, circostanza denunciata dalla sua controparte. Così per Dario Di Mario ...