Villeneuve | ' Ricciardo è andato male per metà della sua carriera'

Formula1WM : #Villeneuve su #Ricciardo: «Mezza carriera negativa. Anno sabbatico? Non è Alonso o Schumacher»… - BIGRlCCENERGY : Jacques Villeneuve da sempre ossessionato da Ricciardo, da sempre va contro qualsiasi cosa lui dica. Ad esempio, do… - redmerrz : @carpidewilliams @f1_historia Hakkinen Villeneuve padre Montoya Ricciardo -

...si sta guardando attorno: Alpine, Haas oppure addirittura un anno sabbatico nella speranza di rientrare nel 2024. Secondo, comunque, Daniel non è l'uomo giusto per la scuderia ...Commentando ai microfoni di F1TV lo scarso interesse dalla Alpine per il proprio ex pilota,ha di fatto supportato l'atteggiamento della scuderia francese: '[] ha fatto due anni ...Il canadese non è stato tenero nei confronti di Ricciardo, sostenendo che Daniel non sia l'uomo giusto per l'Alpine dato che negli ultimi quattro anni non si è riproposto ai livelli degli anni in Red ...Il finale del Gran Premio d’Italia, terminato alle spalle della Safety Car dopo il ritiro di Daniel Ricciardo, ha suscitato indignazione in molti team, piloti ed appassionati, i quali avrebbero deside ...