VIDEO Sinner-Cerundolo 2-1 | Italia-Argentina Coppa Davis | highlights e sintesi

(Di venerdì 16 settembre 2022) È stato Jannika regalare all’la qualificazione aritmetica per i quarti di finale della2022, sconfiggendo Franciscoal terzo set dopo oltre due ore e mezza di battaglia davanti al caloroso pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il 21enne azzurro si è imposto con lo score finale di 7-5 1-6 6-3 contro il n.27 al mondo, faticando più del previsto ma portando a casa un punto fondamentale per il teamno, che ha battuto l’per 2-1 (successivamente è arrivato l’ininfluente k.o. di Bolelli-Fognini in doppio) e domenica si giocherà con la Svezia il primo posto nel gruppo A. Di seguito ilcon glied i punti più spettacolari della sfida tra Jannik ...

RaiNews : L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - Eurosport_IT : Jannik esce dal campo, Carlos si ferma ad applaudirlo ?? Te lo meriti, sei stato grande ?? #Alcaraz | #Sinner |… - CalifanoRosy : RT @RaiNews: L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2-1 l'Argent… - nhanguyen789 : RT @RaiNews: L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2-1 l'Argent… -

Ubitennis

Nel secondo singolare della sfida di Coppa Davis tra Italia e Argentina, Janniksupera per 7 - 5 1 - 6 6 - 3 Cerundolo e qualifica gli azzurri ...Ilcon gli highlights di- Cerundolo 7 - 5 1 - 6 6 - 3 . L'azzurro regala all' Italia il secondo punto contro l' Argentina nella seconda gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022 . Pur ... Coppa Davis, Sinner: “Qua perché mi piace giocare per l’Italia e per dimenticare lo US Open” [VIDEO] Uno Jannik Sinner molto rilassato risponde ai giornalisti in tre lingue… e sorride soddisfatto Jannik Sinner scaccia fantasmi, acciacchi e problemi di fuso orario e regala all’Italia il punto del 2-0 ...Il video con gli highlights di Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3, secondo singolare di Italia-Argentina della fase a gironi della Coppa Davis 2022.