Victoria dei Måneskin a valanga, così conquista i fan del Cile (Di venerdì 16 settembre 2022) Il tour dei Maneskin prosegue, questa volta in Sudamerica, partendo dal Brasile. A Rio, la band ha aperto il concerto per i Guns N' Roses all'interno del Rock in Rio: "Uno dei festival a cui volevamo partecipare di più", ha detto la bassista Victoria de Angelis in un'intervista tv. Proprio Victoria è stata protagonista di questo tour sudamericano, in particolare per la tappa Cilena, dove ha ricevuto dediche affettuose da parte dei fan che l'hanno addirittura invitata a uscire; la bassista romana dunque ha fatto letteralmente impazzire il pubblico alla Movistar Arena di Santiago del Cile. La giovanissima Victoria non ha avuto paura a mescolarsi con il pubblico e ha suonato anche tra i suoi fan. Vestito nero trasparente e stivali, la rocker viene definita "mi diosa" ("Mia dea") da un ammiratore che la ...

