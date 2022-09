Via libera del Governo al decreto Aiuti ter (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del premier Mario Draghi, ha dato oggi il via libera all’unanimità al decreto Aiuti Ter. decreto Aiuti Ter, previsti interventi per caro-bollette, sanità e scuola Ecco cosa prevede il decreto Aiuti Ter: nel quarto trimestre 2022 estensione del credito d’imposta alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del premier Mario Draghi, ha dato oggi il viaall’unanimità alTer.Ter, previsti interventi per caro-bollette, sanità e scuola Ecco cosa prevede ilTer: nel quarto trimestre 2022 estensione del credito d’imposta alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del ...

