Verona, Tameze: «Non voglio perdere mai, con la Fiorentina per vincere»

Il centrocampista del Verona Tameze ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina

Adrien Tameze, centrocampista del Verona, in una intervista a DAZN ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «Secondo me, Firenze è una piazza molto bella per crescere, perché c'è un centro sportivo top e la una squadra ancora non è al top. E' un club adatto per i giocatori che si vogliono mettere in mostra, soprattutto perché giocano in Europa. Io non voglio perdere mai, domenica andiamo a Firenze per vincere».

