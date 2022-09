VERISSIMO: SILVIA TOFFANIN E TUTTI I GRANDI OSPITI DEL WEEK-END INAUGURALE (Di venerdì 16 settembre 2022) Sabato 17 e domenica 18 settembre, alle ore 16.30, si apre una nuova stagione di “VERISSIMO”. Il talk show condotto per il sedicesimo anno da SILVIA TOFFANIN conferma il doppio appuntamento del WEEKend. Inalterata la sua formula vincente, caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive. Tanti gli OSPITI di questo primo WEEKend in compagnia di SILVIA TOFFANIN. Sabato saranno in studio: l’attore turco Can Yaman con Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare”. Gabriel Garko ripercorrerà a VERISSIMO i suoi primi 50 anni e i 30 di carriera. Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 settembre 2022) Sabato 17 e domenica 18 settembre, alle ore 16.30, si apre una nuova stagione di “”. Il talk show condotto per il sedicesimo anno daconferma il doppio appuntamento delend. Inalterata la sua formula vincente, caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive. Tanti glidi questo primoend in compagnia di. Sabato saranno in studio: l’attore turco Can Yaman con Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare”. Gabriel Garko ripercorrerà ai suoi primi 50 anni e i 30 di carriera. Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che ...

