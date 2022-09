Venezia, muore sul lavoro a 18 anni: schiacciato da lastra metallo durante uno stage (Di venerdì 16 settembre 2022) Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una lastra di metallo che gli ha schiacciato le gambe. Soccorso, il 18enne è morto poco dopo. Sul posto i Carabinieri. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) Un giovane operaio di 18è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (), specializzata nella lavorazione del. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da unadiche gli hale gambe. Soccorso, il 18enne è morto poco dopo. Sul posto i Carabinieri.

