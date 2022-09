Venezia | Biennale Musica | i 5 appuntamenti da non perdere

(Di venerdì 16 settembre 2022) Edizione numero 66, edizione extralarge quella del Festival Internazionale diContemporanea, con oltre 300 artisti in scena afino al 25 settembre. Out of Stage si intitola la2022, e il perché lo spiega la direttrice, Lucia Ronchetti: «Per “altra scena” intendiamo lavori concepiti per luoghi e situazioni diverse da quelle offerte dal palcoscenico tradizionale, che tratteggiano una larga prospettiva del teatrole oggi e del ruolo delle nuove tecnologie, della multimedialità, con programmazione di realtà virtuale e realtà aumentata applicata al suono, secondo forme e generi nuovi». Leggi anche › A lavoro con… Lucia Ronchetti direttrice della...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #CerimoniaDiPremiazione #RobertoCicutto: “E ora dobbiamo ufficialmente dichiarare ch… - bec71_it : RT @Ilsuggeritore: Oggi a #Cult, il quotidiano culturale @radiopopmilano Popolare h 11.30: il Festival del #ParcodiMonza; arte nel carcere… - Ilsuggeritore : Oggi a #Cult, il quotidiano culturale @radiopopmilano Popolare h 11.30: il Festival del #ParcodiMonza; arte nel car… - tuttosom : @NikSovversivo Manderei alla Biennale di Venezia subito -

die Alessia Volpe, curatrice indipendente e Direttrice della Galleria Ciaccia Levi di Parigi, tra le proposte arrivate da artisti italiani e stranieri under 40 attivi su tutto il ...... sviluppato alCollege Cinema e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di. Inoltre, vengono allestite tre postazioni del videogioco Redout (sviluppato dallo studio italiano ...Dal Salone nautico alla Mostra del Cinema, i grandi appuntamenti internazionali hanno aiutato il rilancio del turismo. La soddisfazione degli albergatori In principio (parliamo del 2 settembre 2020) f ...L'Istituto italiano di cultura di New York ospita il 19 settembre una serie di conferenze in collaborazione con Save Venice; la prima di queste vede ospite Cecilia Alemani, Direttrice Artistica della ...