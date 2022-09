Veltroni regista del docufilm su Paolo Rossi | 'Un mingherlino che ce l'ha fatta' VIDEO

sportli26181512 : Veltroni regista del docufilm su Paolo Rossi VIDEO: Walter Veltroni ha fatto da regista nel docu-film su Paolo Ross… -

Calciomercato.com

Sarà poi il turno di Walterdel film "È stato tutto bello", omaggio al compianto Paolo Rossi . In studio presente anche la moglie dell'ex calciatore, Federica Cappelletti . Sul ...... nella seconda puntata di Domenica In 2022/2023 , reduce dal successo d'ascolti della settimana scorsa, la padrona di casa avrà anche Walterdel film 'E' stato tutto bello', che ... Veltroni regista del docufilm su Paolo Rossi VIDEO Seconda puntata di Domenica In dopodomani: ecco le anticipazioni della lunga diretta pomeridiana Scopriamo da TvBlog cosa accadrà nel secondo appuntamento ...Ospiti, temi, anticipazioni, anteprime, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla seconda puntata della stagione 2022-2023 di Domenica in ...