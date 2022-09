Valentina Ferragni, un anno fa la preoccupante scoperta al seno: 'Per fortuna ho imparato l'autopalpazione' (Di venerdì 16 settembre 2022) Valentina Ferragni ricorda l'importanza della prevenzione . L'influencer è sempre molto attenta quando si tratta di prendersi cura del proprio corpo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022)ricorda l'importanza della prevenzione . L'influencer è sempre molto attenta quando si tratta di prendersi cura del proprio corpo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per ...

flaviabertoliss : @sole24ore Esempi per #Letta ed il #pd: Ferragni, Elettra Lamborghini e Valentina Nappi. - wimganz : @valentina_mulas @matteorenzi @jetdeiricchi Non mi interessa se non sei d'accordo con la Ferragni ma che tu capisci… - valentina_mulas : @wimganz @matteorenzi @jetdeiricchi Eccomi qui in disaccordo per il jet della Ferragni. Spero di non metterti in di… - wimganz : @valentina_mulas @matteorenzi 2/2 La Ferragni ha preso un ape su un ghiacciaio andandoci in elicottero. I tizi di… - MovimentoPatri2 : @GianniCuperIoPD E la Ferragni? E poi c'è anche Valentina Nappi mi pare -