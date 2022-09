sportli26181512 : Valencia, Gattuso elogia Cavani: 'Ha preferito il club alla Nazionale': Come scritto da Las Provincias, Rino Gattus… - Kevin_Kinkead : @PaulTenorio @samstejskal is the Valencia spokesperson Gennaro Gattuso - futpicante : Gattuso dio detalles sobre Edinson Cavani ?? - TonyTLS1900 : @GiovanniLanzi2 Il Valencia è 12' con 6 punti Gattuso Esonerato te lo ritrovi a Formello. (Era un esempio ovviamen… - Rafnap1974 : @TonyTLS1900 @GiovanniLanzi2 Gattuso ha 3 col Valencia, va finì che ricicciano Mazzarri e Iachini... -

... che ha in programma due amichevoli a settembre contro l'Iran e il Canada, per migliorare la sua integrazione nel, il suo nuovo club. Gennaroha spiegato che il sudamericano ...Sì, contro ilil Getafe praticamente non è sceso in campo: il cinque a uno finale in favore degli uomini diè la perfetta fotografia di una squadra penultima in classifica che, in ...Come scritto da Las Provincias, Rino Gattuso ha elogiato Edinson Cavani: "Ho apprezzato molto che abbia scelto di restare a lavorare a Valencia invece di andare a giocare con la nazionale".Buone notizie per il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso che avrà a disposizione Cavani per la partita contro il Celta Vigo ...