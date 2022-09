(Di venerdì 16 settembre 2022) Edinsonha detto no all’. Secondo quanto riportato dstampa spagnola, l’ex attaccante del Manchester United hatodella sua Nazionale, che ha in programma due amichevoli a settembre contro l’Iran e il Canada, per migliorare la sua integrazione nel, il suo nuovo club. Gennaro Gattuso ha spiegato che il sudamericano potrebbe esordire nel prossimo turno di campionato, sabato contro il Celta Vigo SportFace.

Il "Pistolero" non si smentisce mai, Il ritorno in, condito per ora da 4 reti e 3 assist nelle 7 partite di campionato disputate, è ...batteria offensiva della Celeste assieme al coetaneo...Il Sassuolo ha ceduto a titolo definitivo Nicolás Schiappacasse , ex promessa tornata in... Ben più noto rispetto agli ultimi, un altro calciatore che possiamo citare è Edinson: "el ... Uruguay, Cavani rinuncia alla convocazione per restare a Valencia Nella rosa del Bellinzona abbondando i giocatori provenienti da un Paese legato a doppio filo alla nostra regione ...