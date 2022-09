United Rugby Championship: Zebre Parma, esordio di fuoco contro il Leinster (Di venerdì 16 settembre 2022) Inizia domani pomeriggio la nuova stagione delle Zebre Parma nella United Rugby Championship, il torneo che coinvolge 16 squadre di Irlanda (4), Galles (4) Sudafrica (4) Scozia (4) e Italia (2). Fischio d’inizio sarà al Lanfranchi domani alle 14.00, quando la franchigia federale ospiterà il Leinster di Dublino. I dubliners si presentano alla nuova stagione con il dente avvelenato, dopo aver fallito tutti gli obiettivi l’anno scorso. Primo dopo la fase a girone, infatti, il Leinster è stato sconfitto in casa di misura 26-27 dai Bulls in semifinale, mentre la squadra di Dublino ha detto addio anche alla Champions Cup, venendo sconfitta 24-21 in finale da La Rochelle. E, dunque, irlandesi che si presentano a Parma con la voglia di iniziare al meglio la ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Inizia domani pomeriggio la nuova stagione dellenella, il torneo che coinvolge 16 squadre di Irlanda (4), Galles (4) Sudafrica (4) Scozia (4) e Italia (2). Fischio d’inizio sarà al Lanfranchi domani alle 14.00, quando la franchigia federale ospiterà ildi Dublino. I dubliners si presentano alla nuova stagione con il dente avvelenato, dopo aver fallito tutti gli obiettivi l’anno scorso. Primo dopo la fase a girone, infatti, ilè stato sconfitto in casa di misura 26-27 dai Bulls in semifinale, mentre la squadra di Dublino ha detto addio anche alla Champions Cup, venendo sconfitta 24-21 in finale da La Rochelle. E, dunque, irlandesi che si presentano acon la voglia di iniziare al meglio la ...

