Ungheria | Quartapelle Pd | ' posizioni Meloni non difendono interessi Italia'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Da un lato Germania e Francia, dall'altro l'Ungheria. Chi conta di più avere dalla propria parte per difendere gli interessi dell'Italia? La domanda di Draghi a cui Giorgia Meloni non sa o non può rispondere". Così su Twitter Lia Quartapelle, Responsabile esteri del Partito Democratico.

