Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2022: Rodrigo, sotto tortura, rifiuta di parlare! (Di venerdì 16 settembre 2022) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 17 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Rodrigo, nonostante le torture, rifiuterà di consegnare ad Aurelio la formula del gas nervino. Ma il Quesada avrà presto in serbo per lui un'amara sorpresa... Leggi su comingsoon (Di venerdì 16 settembre 2022) Scopriamo ledella Puntata di Unain onda il 17su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che, nonostante le torture, rifiuterà di consegnare ad Aurelio la formula del gas nervino. Ma il Quesada avrà presto in serbo per lui un'amara sorpresa...

elenabonetti : Riparte il Reddito di libertà con altri 9 milioni di euro. Un supporto di 400 euro al mese per un anno per le donne… - stanzaselvaggia : Dire che abortire è necessariamente una grandissima sofferenza e per tutta la vita ti chiederai come sarebbe stato… - caritas_milano : 'Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto' #15settembre 1993 Don Pino Puglisi viene ucciso dalla mafia a… - ninabecks1 : RT @CristinaMolendi: Stamani un signore al bar mi ha detto che ha votato una vita Sx. Deluso ora vota Meloni. Ha capito caro @EnricoLetta?… - Aquila6811 : RT @milinkocrazia21: Ma avete preso schiaffoni a 7 a 7 in europa PER UNA VITA, con 6 salmonate in faccia lo scorso anno, avete vinto il vos… -