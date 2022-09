Una giornata storica: Mazzocchi convocato in Nazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Una giornata storica per la Salernitana. Al di là della sconfitta con il Lecce. Pasquale Mazzocchi è stato convocato in Nazionale. È la prima volta, infatti, che un calciatore granata vestirà la maglia azzurra. Il calciatore ha ricevuto la notizia nel pomeriggio, mentre l’ufficializzazione è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Lecce. In passato alcuni giocatori granata, da Fresi a Vannucchi, da Fusco a Marco Rossi erano stati convocati dall’under 21. Mai nessuno dalla Nazionale maggiore. Un giusto premio per l’esterno, prelevato con una grande intuizione di mercato nello scorso gennaio dal Venezia, autore di una prima parte di stagione davvero straordinaria e che ieri ha indossato anche la fascia di capitano, in considerazione dell’assenza di Fazio per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 settembre 2022) Unaper la Salernitana. Al di là della sconfitta con il Lecce. Pasqualeè statoin. È la prima volta, infatti, che un calciatore granata vestirà la maglia azzurra. Il calciatore ha ricevuto la notizia nel pomeriggio, mentre l’ufficializzazione è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Lecce. In passato alcuni giocatori granata, da Fresi a Vannucchi, da Fusco a Marco Rossi erano stati convocati dall’under 21. Mai nessuno dallamaggiore. Un giusto premio per l’esterno, prelevato con una grande intuizione di mercato nello scorso gennaio dal Venezia, autore di una prima parte di stagione davvero straordinaria e che ieri ha indossato anche la fascia di capitano, in considerazione dell’assenza di Fazio per ...

