Un ragazzo è morto in fabbrica durante l'alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Un ragazzo di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi mentre era al lavoro in una azienda di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Il ragazzo, a quanto si apprende, stava facendo uno stage scolastico per accumulare i crediti formativi con il progetto di alternanza scuola-lavoro. Il giovane sarebbe stato colpito da una lastra in metallo. Inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto insieme ai Carabinieri. Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Undi 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi mentre era alin una azienda di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Il, a quanto si apprende, stava facendo uno stage scolastico per accumulare i crediti formativi con il progetto di. Il giovane sarebbe stato colpito da una lastra in metallo. Inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto insieme ai Carabinieri.

paolobeffa : RT @CollotMarta: Un altro ragazzo morto in alternanza scuola-lavoro in Veneto. BASTA! Bisogna abolirla punto e basta. - piperita_s : RT @pescarese1973: Appena arrivata la notizia , ragazzo di 45 anni di Pescara trovato morto nella sua camera da letto .. una carneficina - imsorryjude : RT @stop_fake_news_: Un ragazzo è morto in fabbrica durante l'alternanza scuola-lavoro: AGI - Un ragazzo di 18 anni è deceduto nel pomerigg… - huge1961 : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzo di 18 anni è morto in un'azienda di San Donà di Piave. È stato colpito da una lastra di metallo che gli ha sch… - IlSacroVate : RT @demagistris: Un altro ragazzo di 18 anni morto vittima della scuola-azienda ed alternanza scuola lavoro. Solo @unione_popolare chiede l… -