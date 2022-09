Un patto tra imprese e politica nel nome delle competenze. La proposta di Profumo (Di venerdì 16 settembre 2022) Senza competenze non c’è futuro. Figuriamoci ripresa e Pil. L’Italia della grande inflazione e in piena rincorsa per lo sganciamento energetico da Mosca, non può fare certamente eccezione, anzi di giovani bravi e preparati ha quanto mai bisogno. Per questo è l’ora di un patto tra aziende e Stato, affinché quest’ultimo fornisca alle prime gli strumenti necessari per attrarre le migliori competenze sul mercato. Una proposta arrivata da uno dei più importanti manager italiani, Alessandro Profumo, a capo del gruppo dell’aerospazio Leonardo. E che oggi, dalle colonne del Sole 24 ore ha colto l’occasione per sollecitare la politica, di qualunque colore essa sia, a una grande operazione finalizzata alla creazione di veri e propri poli di attrazione per le competenze. ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Senzanon c’è futuro. Figuriamoci ripresa e Pil. L’Italia della grande inflazione e in piena rincorsa per lo sganciamento energetico da Mosca, non può fare certamente eccezione, anzi di giovani bravi e preparati ha quanto mai bisogno. Per questo è l’ora di untra aziende e Stato, affinché quest’ultimo fornisca alle prime gli strumenti necessari per attrarre le migliorisul mercato. Unaarrivata da uno dei più importanti manager italiani, Alessandro, a capo del gruppo dell’aerospazio Leonardo. E che oggi, dalle colonne del Sole 24 ore ha colto l’occasione per sollecitare la, di qualunque colore essa sia, a una grande operazione finalizzata alla creazione di veri e propri poli di attrazione per le. ...

