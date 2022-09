Un altro prodotto ritirato dai supermercati per “rischio chimico” (Di venerdì 16 settembre 2022) Una nuova allerta alimentare ha provocato il ritiro di un altro prodotto dagli scaffali dei supermercati italiani. Come sempre ad emetterla è stata il ministero della Salute che, avvertita di un rischio elevato dopo uno studio a campione, ha fatto partire la segnalazione e chiesto il ritiro del prodotto dai supermercati. Non si tratta di una novità, anzi, in quanto il Ministero spesso interviene per scongiurare problemi per la salute dell’uomo. Era già successo, di recente, con un lotto di acqua che era stata ritirata dal commercio per rischio stafilococco (come vi avevamo raccontato qui), con i consumatori che avevano acquistato il prodotto che sono stati avvertiti di riportare presso il punto vendita d’acquisto la merce considerata ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Una nuova allerta alimentare ha provocato il ritiro di undagli scaffali deiitaliani. Come sempre ad emetterla è stata il ministero della Salute che, avvertita di unelevato dopo uno studio a campione, ha fatto partire la segnalazione e chiesto il ritiro deldai. Non si tratta di una novità, anzi, in quanto il Ministero spesso interviene per scongiurare problemi per la salute dell’uomo. Era già successo, di recente, con un lotto di acqua che era stata ritirata dal commercio perstafilococco (come vi avevamo raccontato qui), con i consumatori che avevano acquistato ilche sono stati avvertiti di riportare presso il punto vendita d’acquisto la merce considerata ...

Stef_Richmond : @guiodic @Jes912 @FlavioPons @iacovettide 'Voi' chi, scusa? E 'tu' a quale altro 'voi' appartieni? Non c'è niente d… - Lizzy92436327 : RT @accountciclo: L'ormone più prodotto da una donna, durante le mestruazioni è il testosterone. Perciò non lamentatevi se ci comportiamo… - lettera_marco : Sicuramente sono stati votati. Ma è come dare la colpa di una pubblicità ingannevole ai clienti che hanno acquistat… - ilmarino10032 : @deatoffees La storia è diversa. La Juve ha SCELTO di sostituire un certo pubblico con un altro, privilegiando lo s… - ImmanuelDG : @DiegoFusaro diego, stai comunicando attraverso il prodotto di una multinazionale americana. sinceramente, cosa ci… -