Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “A Izyum crimini Russia come a Bucha” (Di venerdì 16 settembre 2022) “La Russia ha ripetuto a Izium quello che ha fatto a Bucha. Abbiamo appena iniziato a conoscere la piena verità su ciò che stava accadendo in questa parte della regione di Kharkiv. Il mondo deve reagire a tutto questo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio video serale, assicurando che sarà garantito ai giornalisti “il pieno accesso al territorio liberato e a tutti i luoghi dove sono stati commessi abusi, daremo il tipo di accesso che ci permetterà di dire al mondo che la Russia deve essere condannata”. “Nella regione di Kharkiv, sono in corso azioni investigative nelle aree che sono state liberate dall’occupazione russa. Tutti i crimini dei russi vengono registrati, vengono raccolte prove della loro colpevolezza. Sono state trovate camere di tortura, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “Laha ripetuto a Izium quello che ha fatto a. Abbiamo appena iniziato a conoscere la piena verità su ciò che stava accadendo in questa parte della regione di Kharkiv. Il mondo deve reagire a tutto questo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo messaggio video serale, assicurando che sarà garantito ai giornalisti “il pieno accesso al territorio liberato e a tutti i luoghi dove sono stati commessi abusi, daremo il tipo di accesso che ci permetterà di dire al mondo che ladeve essere condannata”. “Nella regione di Kharkiv, sono in corso azioni investigative nelle aree che sono state liberate dall’occupazione russa. Tutti idei russi vengono registrati, vengono raccolte prove della loro colpevolezza. Sono state trovate camere di tortura, ...

