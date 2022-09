Ultime Notizie – Sanzioni Russia, Usa: economia Mosca regge, effetti nel 2023 (Di venerdì 16 settembre 2022) Le Sanzioni contro la Russia “non mordono” abbastanza. Fonti dell’amministrazione Usa hanno ammesso con la Cnn che c’è frustrazione e delusione per il fatto che le misure restrittive imposte a Mosca per la guerra in Ucraina non abbiano avuto finora un impatto maggiore sull’economia russa e ora prevedono che gli effetti più duri si materializzeranno probabilmente non prima dell’inizio del prossimo anno. Ma l’economia russa si è dimostrata molto più resistente di quanto molti alti funzionari dell’amministrazione Biden si aspettassero quando hanno deciso di punire il Paese a febbraio, grazie soprattutto alle entrate da record che ha raccolto in primavera e in estate grazie all’impennata dei prezzi dell’energia. Secondo il Centro finlandese di ricerca sull’energia, nei primi 100 giorni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Lecontro la“non mordono” abbastanza. Fonti dell’amministrazione Usa hanno ammesso con la Cnn che c’è frustrazione e delusione per il fatto che le misure restrittive imposte aper la guerra in Ucraina non abbiano avuto finora un impatto maggiore sull’russa e ora prevedono che glipiù duri si materializzeranno probabilmente non prima dell’inizio del prossimo anno. Ma l’russa si è dimostrata molto più resistente di quanto molti alti funzionari dell’amministrazione Biden si aspettassero quando hanno deciso di punire il Paese a febbraio, grazie soprattutto alle entrate da record che ha raccolto in primavera e in estate grazie all’impennata dei prezzi dell’energia. Secondo il Centro finlandese di ricerca sull’energia, nei primi 100 giorni ...

